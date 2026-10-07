На Савеловском направлении МЖД восстановили движение электричек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления восстановили после сбоя ранее вечером, сообщила Московская железная дорога.

С отставанием от графика следуют электрички дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савелово, уточнили в МЖД.

В 18:31 на перегоне Орудьево-Вербилки по техническим причинам встал грузовой поезд. Это нарушило движение и в сторону Москвы, и в сторону области.