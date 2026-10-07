Поиск

На Савеловском направлении МЖД восстановили движение электричек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления восстановили после сбоя ранее вечером, сообщила Московская железная дорога.

С отставанием от графика следуют электрички дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савелово, уточнили в МЖД.

В 18:31 на перегоне Орудьево-Вербилки по техническим причинам встал грузовой поезд. Это нарушило движение и в сторону Москвы, и в сторону области.

МЖД Орудьево Москва Савеловское направление Вербилки Дубна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 161

В Подмосковье нашли второго погибшего в результате атаки БПЛА

С начала суток число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 122

За ночь в Подмосковье сбили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах, есть повреждения

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Аэропорты Московского авиаузла возобновили работу

 Аэропорты Московского авиаузла возобновили работу

В ночь на вторник в сторону Московского региона летело 650 БПЛА

Число атаковавших Москву беспилотников превысило 80

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 57

Число летевших на Москву дронов выросло до 28
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов