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Пользователь каршеринга выплатит 160 тыс. руб. за нарушение договора аренды

Пользователь каршеринга выплатит 160 тыс. руб. за нарушение договора аренды
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд утвердил решение о взыскании с пользователя каршеринга штрафа в размере 160 тыс. рублей за нарушение договора аренды.

"Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отклонила апелляционную жалобу ответчика и оставила без изменения решение Пресненского суда, которым с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договору и судебные издержки на общую сумму около 160 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

ООО "Яндекс.Драйв" обратилось в районный суд Москвы с иском к Бобыкину Антону Александровичу о взыскании задолженности по договору краткосрочной аренды транспортного средства. В процессе эксплуатации автомобиля в Санкт-Петербурге ответчик был остановлен сотрудниками полиции и выяснилось, что он находится в состоянии опьянения. Позже мировой суд привлек его к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.

"Такими действиями Бобыкин в том числе нарушил ряд условий договора аренды, предусматривающих штрафные санкции", - решил суд.

Мосгорсуд сегодня признал это решение законным.

Мосгорсуд
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