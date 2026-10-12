В Москве задержаны трое обвиняемых в "легализации" нескольких тысяч иностранцев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - МВД сообщило о пресечении канала незаконной миграции в Москве, действовавшего под видом шоурума национальной одежды в одном из столичных торговых центров.

"Здесь происходила передача фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств. (...) По предварительным данным, в результате противоправной деятельности группы на территории страны было незаконно легализовано несколько тысяч иностранных граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержаны трое выходцев из республик Центральной Азии и Закавказья. Они обвиняются по ч 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), по которой им грозит наказание от 5 до 10 лет колонии.

По данным МВД, лидер группы координировал общую деятельность, налаживал каналы сбыта услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за денежное вознаграждение предоставляли целый спектр нелегальных миграционных услуг: оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, обеспечивали клиентов жильем, транспортом для работы в такси и так далее.

"При этом они использовали разветвлённую сеть из более чем 100 подконтрольных юридических лиц и объекты инфраструктуры, замаскированные под легальный бизнес", - сказала она.

Уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД России по Москве. Двое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под домашним арестом.

"Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и привлечению к ответственности всех лиц, которые находятся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства", - резюмировала представитель МВД.