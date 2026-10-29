Парковка на улицах Москвы 4 ноября будет бесплатной

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Все уличные парковки в столице в День народного единства, 4 ноября, будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В День народного единства уличные парковки будут бесплатными. Припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч, а также в зонах динамического тарифа", - написал Собянин в своём канале в мессенджере Max в четверг.

Парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.