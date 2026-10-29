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Дептранс Москвы предупредил, что пробки вечером в четверг могут достичь 8 баллов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям пересесть на городской транспорт в четверг из-за локальных перекрытий в центре Москвы, загруженность дорог может вырасти вечером до 8 баллов.

"Сегодня лучше отложить поездки на авто. До конца дня в Москве - временные перекрытия в связи с проведением мероприятия. Быстрее - на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. На машине лучше - после 20:00", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Maх в четверг.

В вечерний разъезд дептранс ожидает рост загруженности до 8 баллов. Интенсивный трафик будет в центре, на Садовом кольце, Третьем Транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область, а также ряде улиц: улице Большая Якиманка по направлению в центр; Садовом кольце в районе улицы Земляной вал в каждом направлении; ТТК в районе Беговой улицы в каждом направлении.

В настоящее время перекрыто движение на улице Волхонке, на улице Ленивке, на Пречистенской набережной, в Соймоновском проезде, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, на Малом Устьинском мосту, на Большом Каменном мосту, на Москворецкой набережной.

Кроме того, закрыт проезд на Большой Никитской улице, на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

дептранс Москва
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