Пассажиров всех задержанных рейсов в аэропорту Внуково переместили в терминал

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пассажиров всех задержанных рейсов из-за корректировок рейсов переместили в терминал, сообщает авиагавань в пятницу.

"Аэропорт Внуково все еще закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Для комфорта пассажиров со всех бортов, стоящих на перроне, их высадили в терминал. Отметим, что решение/согласие на эту процедуру дает авиакомпания", - говорится в сообщении авиагавани, размещенном в мессенджере Мах.

Там отметили, что в терминале А всем пассажирам доступны зарядные станции, питьевые фонтанчики, бесплатная игровая зона на втором этаже, круглосуточный медпункт и продуктовый минимаркет на первом этаже. Дополнительная комната матери и ребенка есть на втором этаже терминала D.

"Переоформление билетов или возврат средств часто доступны в онлайн-формате, поэтому можно не ехать в аэропорт", - уточнили в авиагавани. Также пассажирам рекомендуют перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса.