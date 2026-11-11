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Посвящённый Москве поезд запустили в метро Шэньчжэня

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Поезд, посвященной российской столице, запущен в китайском городе Шэньчжэнь, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина журналистам в среду.

По ее словам, церемония запуска состоялась в числе других мероприятий в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Этот состав - символ гостеприимства двух городов: Шэньчжэня, принимающего событийную программу российской столицы, и Москвы, которая приглашает познакомиться со своей историей и культурным наследием. Пассажиры смогут узнать о наших достопримечательностях и туристической инфраструктуре", - отметила Сергунина.

По ее словам, запуск прошел на станции Gangxia North, которая известна как "Око Шэньчжэня" благодаря футуристическому дизайну атриума со стеклянным куполом.

"Поезд будет курсировать до 8 декабря по линии метро, соединяющей аэропорт и западные районы мегаполиса с его центральной частью", - уточнила Сергунина.

Снаружи на вагонах изображены памятники архитектуры столицы, а внутри размещены зеркальные постеры, которые позволяют всем желающим сделать фото с эффектом присутствия на фоне ВДНХ, Московского зоопарка, знаменитых высоток и других точек притяжения, пояснила заммэра.

По данным комитета по туризма города, сегодня во Дворце культуры Шэньчжэня также откроют книжное пространство с изданиями об истории и культуре Москвы и проведут гала-концерт "Магия русского балета".

"В начале декабря в Шэньчжэне появятся павильоны российской столицы. Например, их посетители смогут познакомиться с "Московским чаепитием" или задать интересующие вопросы о Москве специалистам информационного центра. Запланирована и деловая программа. На встречах обсудят совместное развитие городов и перспективные направления сотрудничества", - отметили в комитете.

Там уточнили, что серию мероприятий в Гонконге и Шэньчжэне организует правительство Москвы при поддержке посольства России в Китае.

КНР занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических поездок в российскую столицу, напомнили в комитете.

Шэньчжэнь метро Наталья Сергунина КНР Москва Китай
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