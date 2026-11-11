Домодедово работает по согласованию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - сообщается в канале агентства в Max.

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее в ночь на среду приостановили работу аэропорты Череповца, Саранска, Пензы, Саратова и Ярославля.