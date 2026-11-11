Бизнес-коуч осуждена в Москве на 5,5 лет за мошенничество на 70 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил бизнес-коуча Наталию Закхайм к 5,5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при продаже курсов по "инвестиционной деятельности", сообщили в прокуратуре столицы в среду.

"С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры вынесен обвинительный приговор в отношении бизнес-коуча Наталии Закхайм, ее супруга Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подруги семьи Светланы Семинеевой, а также бывшей ученицы Закхайм - Гульнары Нугмановой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они признаны виновными в совершении мошенничеств (ст. 159 УК РФ).

По данным надзорного ведомства, бизнес-коуч и ее подельники "реализовывали гражданам разработанные на основании общедоступной информации курсы и видеоуроки по инвестиционной деятельности, создавая ложное впечатление о возможности гарантированного получения высокого дохода от инвестирования, в том числе на зарубежном рынке недвижимости".

Стоимость одного такого бизнес-курса доходила до миллиона рублей, а некоторые клиенты приобретали несколько курсов, подчеркнули в прокуратуре.

"Взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию осужденные не выполнили, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению", - отметили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, Закхайм назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные соучастники также приговорены к различным срокам, а одна из осужденных условно с испытательным сроком.

Всего от их действий пострадали 26 человек, общий ущерб превысил 70 млн рублей, уточнили в прокуратуре.