В Москве в Институте культуры проводили эвакуацию из-за ложной тревоги

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Московский государственный институт культуры утром провел эвакуацию из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе МГИКа. Информация о наличии взрывного устройства в вузе не подтвердилась.

"Информация о минировании не подтвердилась. Угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет. Институт возобновляет работу в штатном режиме", - сообщил телеграм-канал МГИКа.

Утром в вузе работали экстренные службы. Студентов и сотрудников призывали сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.