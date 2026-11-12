Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, сообщает Росавиация в четверг вечером.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в Мах.