На западе Москвы локализовали пожар в спорткомплексе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве локализовали пожар на территории спортивно-экологического комплекса "Лата Трэк", сообщил городской главк МЧС.

Возгорание локализовано на площади 1700 квадратных метров. Его тушат 85 человек и 23 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел по адресу: улица Крылатская, дом 1. По сведениям из открытых источников, по данному адресу расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк".