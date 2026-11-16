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На западе Москвы локализовали пожар в спорткомплексе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве локализовали пожар на территории спортивно-экологического комплекса "Лата Трэк", сообщил городской главк МЧС.

Возгорание локализовано на площади 1700 квадратных метров. Его тушат 85 человек и 23 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел по адресу: улица Крылатская, дом 1. По сведениям из открытых источников, по данному адресу расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк".

МЧС Лата Трэк Москва
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