Отражена атака еще 20 дронов, летевших на Москву

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 20 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"Отражена атака 20 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале в Max.

Ранее во вторник сообщалось о ликвидации на подлете к столице 35 дронов. Таким образом, их общее количество увеличилось до 55.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.