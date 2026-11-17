Собянин сообщил об уничтожнии еще 18 беспилотников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число ликвидированных на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 93, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще 18 вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в канале мэра в Max.

Ранее во вторник на подлете к столице было уничтожено 75 беспилотников, общее количество летевших на москву дронов увеличилось до 93.

В настоящее время не обслуживают рейсы московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.