Водителей в Москве предупредили об ожидающемся в среду снегопаде

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы призвал водителей в среду выезжать на дороги только на зимней резине из-за ожидающегося снегопада.

"По прогнозам синоптиков, 18 ноября ожидается снегопад. Выезжайте только на зимней резине. По возможности выбирайте для поездок городской транспорт", - говорится в сообщении, размещенном в канале департаменте в мессенджере Max во вторник.

В дептрансе добавили, что в утренние и вечерние часы в среду возможна гололедица.

"На снежной дороге тормозной путь увеличивается, поэтому избегайте резких маневров и соблюдайте дистанцию. Не паркуйте автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Заранее снижайте скорость вблизи пешеходных переходов. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.