Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за погоды

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что операторы аренды электросамокатов и велосипедов временно приостановили работу из-за снега в Москве.

"Отложите поездки на электросамокатах. По прогнозу синоптиков, в течение дня в столице будет идти снег, температура опустится ниже нормы", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в среду.

Аренда электросамокатов и велосипедов будет возобновлена после улучшения погодных условий, уточнили в дептрансе.

Департамент также рекомендовал владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.