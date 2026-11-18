Суд в Москве отказал обманутой мошенниками пенсионерке в признании сделки недействительной

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск обманутой мошенниками пенсионерки Амины Габзалиловой о признании недействительными договоров купли-продажи квартиры и автомобиля, сообщили в среду в Мосгорсуде.

"Суд оставил исковые требования Амины Габзалиловой без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В иске Габзалилова утверждала, что продала автомобиль и квартиру под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками государственных органов и убедивших ее, что это делается для сохранения ее денег и имущества, и что средства от сделки будут возвращены ей в полном объеме.

"При осмотре квартиры покупатель Олег Силевич задавал истцу вопрос о том, не действует ли она под влиянием мошенников, Габзалилова на него ответила отрицательно", - отметили в суде.

В банке при получении оплаты по сделке риелтор заподозрил, что женщина стала жертвой мошенников и вызвал полицию. Габзалилову доставили в отдел, где полицейские несколько часов разъясняли, находится ли она под воздействием мошенников.

"Габзалилова все отрицала, поскольку в мае 2025 года дала мошенникам подписку о неразглашении. Истец вышла из отдела полиции с денежными средствами в размере 16,4 млн рублей, полученными от покупателя за квартиру, и передала их мошенникам" ,- говорится в сообщении.

В июне она оформила сделку купли-продажи автомобиля, а деньги также передала мошенникам. После осуществления этой сделки Габзалилова поняла, что стала жертвой мошенников и рассказала обо всем дочери.

"В рамках настоящего гражданского дела проведена судебная экспертиза, которая пришла к заключению, что Габзалилова не была лишена способности понимать значение своих действий и руководить ими при подписании договоров купли-продажи квартиры и автомобиля", - сказали в суде.

В декабре 2025 года Верховный суд отменил решение по иску Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье о признании сделки недействительной, направив дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Высшая инстанция тогда указала, что заблуждение одной из сторон под влиянием мошенников само по себе не является основанием для отмены сделки, а добросовестность покупателя должна защищаться законом. Этот прецедент кардинально изменил судебную практику в России по делам о недвижимости, проданной под воздействием мошенников.