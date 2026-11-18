В Москве освобожден от должности глава Департамента внешнеэкономических связей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергея Черемина. Такой указ опубликован на сайте мэрии.

"Освободить Черёмина Сергея Евгеньевича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе.