Дождь ожидается в Москве в понедельник

Утром и вечером возможна гололедица

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей пересесть на городской транспорт из-за дождя, который прогнозируется в понедельник в Москве.

"Сегодня ожидается дождь, утром и вечером возможна гололедица. По возможности выбирайте городской транспорт для поездок по городу", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max.

Дептранс советует также водителям увеличить дистанцию и избегать резких маневров.