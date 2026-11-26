Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщили в Росавиации в четверг.

"По данным на 9:00 с начала суток 26 ноября выполнено 275 рейсов. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям не было", - говорится в сообщении агентства в канале в Max.

Там уточнили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействовали дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. В аэропортах проводятся регулярные чистки и обработка взлётно-посадочных полос реагентами для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.

Работа воздушного транспорта в московском регионе остаётся на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора, добавили в агентстве.