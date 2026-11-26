Росавиация сообщила о задержке восьми рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия; с начала суток в связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано восемь рейсов, сообщает Росавиация.

"По данным на 21:00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов. В связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано 8 рейсов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В ведомстве добавили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме.

"Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов - приоритет", - отмечается в сообщении.