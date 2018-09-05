Сообщения о задымлении в поезде на желтой ветке метро в Москве не подтвердились

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сообщения о задымлении в среду утром в поезде на Калининской линии Московского метрополитена, распространенные в СМИ, не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс- службе подземки.

"В среду утром в вагоне поезда, следовавшего по перегону между станциями "Новогиреево" и "Перово" Калининской линии, пассажир сообщил по экстренной связи машинисту о якобы случившемся задымлении", - рассказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, на станции "Перово" машинист оперативно осмотрел оборудование вагона, задымления и каких-либо неисправностей не обнаружил.

"Пассажир, сообщивший о задымлении, к моменту осмотра оборудования уже покинул вагон. Движение на линии не останавливалось, состав продолжает штатную работу с пассажирами", - добавили в пресс-службе.