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Москва

Собянин провел технический пуск первого участка розовой линии метро

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин провел в пятницу технический пуск первого участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка".

По его словам, поезда на участке поедут с пассажирами через несколько месяцев. "Ветка длиной почти 19 км соединит Некрасовку и другие районы юго-востока с Большой кольцевой линией метро. Открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек. Первые поезда от Некрасовки до Косино пойдут уже через несколько месяцев", - сказал Собянин после поездки по перегонам станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка".

Некрасовская (проектное название - Кожуховская) линия обозначена на схеме розовым цветом. Она пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино- Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместятся восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". "Розовая" ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".

Полностью "розовую" ветку планируют запустить в 2019 году.

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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