Движение поездов на "красной" ветке метро в Москве восстановлено после получасового сбоя

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, причиной получасового затруднения движения поездов на Сокольнической линии московского метро утром в четверг стала неисправность подвижного состава, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"С 9:20 до 9:40 не было движения поездов от станции "Фрунзенская" до станции "Парк культуры" по направлению в центр", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метрополитена в свою очередь сообщили, что движение поездов на Сокольнической линии было введено в график в 9:50. Продолжительность сбоя, таким образом, составила около 30 минут.