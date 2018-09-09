Явка на выборах мэра Москвы к 18:00 достигла 23,6%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По данным на 18:00, на выборах мэра столицы проголосовало 23,63% избирателей, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в воскресенье.

На выборах мэра столицы в 2013 году явка к 18:00 была выше - 26,5%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

В свою очередь председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина сообщила, что по состоянию на 18:00 явка на выборах губернатора Московской области составила около 32%. "Явка на 18:00 по Московской области 31,56%", - сказала она на брифинге в областном информационном центре.

На прошлых губернаторских выборах явка на это время была примерно аналогичной - 31,4%.

Всего в Московской области насчитывается более 5,6 млн избирателей.

9 сентября в России в рамках Единого дня голосования проходят около 5 тыс. выборов различного уровня, включая выборы глав 26 субъектов РФ и депутатов 16 региональных парламентов.