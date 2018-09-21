Суд отклонил ходатайство следствия освободить под залог лидера "Христианского государства" Калинина из СИЗО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отказался отпустить из следственного изолятора под залог лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина, обвиняемого в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма "Матильда" и экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд не усматривает оснований для изменения Калинину меры пресечения. (...) Суд постановил: в удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласил решение судья Андрей Лутов.

Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что Калинину было смягчено обвинение - с тяжкого на небольшой тяжести по одному из составов, а также истечением его срока содержания под стражей. При этом сумму требуемого залога следователь не уточнил.

В настоящее время лидеру "Христианского государства" предъявлено обвинение в четырех эпизодах принуждения к отказу от совершения сделки (ч. 2 ст. 282 на ч. 1 ст. 282 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282), говорится в материалах дела, оглашенных в суде.

Именно по первой статье Калинину было смягчено обвинение - ранее ему вменялась более тяжкая ее часть (ч. 2 ст. 179 УК РФ), следует из документов суда.

В свою очередь, сам Калинин и адвокат заявили, что изменение ему меры пресечения смысла не имеет, поскольку его срок содержания под стражей истекает в ближайшее время, а оснований для продления ареста при существующем обвинении ни у следствия, ни у суда не имеется.

Расследование дела в настоящее время завершено, защита знакомится с материалами расследования, говорится в материалах дела.

А.Калинин был задержан 23 сентября 2017 года в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест.

Свою вину А.Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

В сентябре прошлого года адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин написал в своем фейсбуке, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть".

Полиция по факту возгорания автомобилей "Хонда" и "Мерседес" возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в рамках которого впоследствии были задержаны брат Калинина Юрий, Александр Баянов и Денис Манталуца.

Хамовнический суд Москвы 29 марта приговорил всех троих к двум годам заключения каждого.