Сезон продажи арбузов и дынь в Москве завершится 1 октября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сезон продажи арбузов и дынь в столице завершится 1 октября, к этому времени все торговые площадки должны быть разобраны, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Предпринимателям, которые не демонтируют площадки в указанный срок, грозит административная ответственность. По словам начальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергея Шогурова, таких нарушений все меньше.

"Благодаря информационно-профилактической работе число подобных нарушений ежегодно снижается. Торговля бахчевыми культурами сегодня приобрела цивилизованный вид. Предприниматели перешли от несанкционированной торговли с колес к удобному формату, который предлагает город", - отметил он.

В столице в этом году работали порядка 240 бахчевых развалов.