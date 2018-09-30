Москва

В Москву пришли первые заморозки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в черте столицы впервые с начала осени опустилась ниже нуля градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, на главной городской метеостанции (ВДНХ) ночью было отмечено минус 0,4 градуса, на станции в Тушино - минус один градус.

Кроме того, заморозки повсеместно отмечались в Подмосковье, минимальная температура была зафиксирована на востоке региона, в Черустях - минус 3,5 градуса. По информации синоптиков, ночь на 30 сентября в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала осени.

По прогнозу, в воскресенье максимальная температура воздуха в Москве не превысит 9-11 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.

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