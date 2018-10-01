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Москва

Сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прошедший сентябрь в Москве стал вторым в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Как сообщает сайт "Метеоновости", средняя температура в городе в этом сентябре превысила норму на 3,6 градуса. Самым теплым остается сентябрь 1938 года, когда температура превысила норму на 3,8 градуса. Минимальная температура воздуха зафиксирована 30 сентября - минус 0,4 градуса, максимальная - 5 сентября - 26,4 градуса.

За прошедший месяц в Москве выпало 78 мм дождей, что составляет 120% от сентябрьской нормы. По области осадки распределись неравномерно: в Дмитрове выпало 89 мм (156% от месячной нормы), в Коломне - 33,5 мм (63% от нормы).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в Москве будет близка к климатической норме, которая в первую неделю октября составляет 7-8 градусов.

В ночь на вторник в Москве температура понизится до плюс 3-5 градусов, днем поднимется до 11-13 градусов. В ночь на 3 октября температура не опустится ниже 6-8 градусов в городе, днем поднимется до 12-14 градусов. Как ожидается, со вторника возобновятся небольшие дожди.

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