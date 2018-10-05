Со вторника в Москве выпало 42% месячной нормы осадков

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Начавшиеся в Москве во вторник днем дожди на базовой городской метеостанции на ВДНХ к пятнице дали прирост осадков 25 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"За неполные трое суток на Москву выпало 42% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в пятницу днем при облачной с прояснениями погоде осадков уже не ожидается, воздух прогреется до 7-9 градусов. Атмосферное давление повышенное - 752 мм рт. ст.

По предварительным прогнозам, небольшие дожди вернутся в столичный регион в субботу, в воскресенье без осадков. 6 октября в дневные часы воздух прогреется до 12-14 градусов в городе и до 11-16 градусов по области, 7 октября - в Москве до 14-16 градусов, в Подмосковье - 13-18.