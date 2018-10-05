В Московском зоопарке впервые за 30 лет появилась птица-секретарь

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU -После более чем тридцатилетнего перерыва в Московском зоопарке появилась птица-секретарь, сообщила в пятницу пресс-служба зоопарка.

Двухлетнего самца привезли в столицу из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению этого вида в неволе. "Птица неплохо перенесла дорогу, а затем после непростого адаптационного периода, прошедшего под неусыпным контролем орнитологов, освоилась на новом месте и сейчас чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении зоопарка.

Делимся радостными и долгожданными новостями: после более чем 30-летнего перерыва в Московском зоопарке снова появилась птица-секретарь! Посмотреть на пернатое чудо можно будет через пару недель, после окончания карантина 💥🙌🌿



Ph: Parc des Oiseaux#wildlife #zoo #birds #rare pic.twitter.com/L76jY2vyx4 — Московский Зоопарк (@moscowzoo) October 5, 2018

Увидеть птицу-секретаря в Московском зоопарке можно будет через пару недель в "Доме птиц" в зоне А. Там новичок проведет весь зимний период, а в теплое время года он будет содержаться в наружном вольере.

В ближайшие годы в Московском зоопарке надеются пополнить коллекцию и самкой птицы-секретаря, чтобы сформировать пару и принять участие в программе по сохранению вида.

Птица-секретарь, обитающая на территории от южных границ пустыни Сахара до Южной Африки, занесена в Международную Красную книгу в категории "уязвимые виды", что связано с уничтожением естественной среды обитания и браконьерством. Взрослые особи в длину могут достигать 150 см, а размах их крыльев составляет более двух метров, но при этом вес птиц не превышает пяти килограммов. Внешне их отличает головное оперенье, состоящее из нескольких длинных черных перьев.