Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, за ночь в столице выпало 2 мм, а за последние двое суток - 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прирост осадков за 48 часов составил 18% месячной нормы, которая в декабре насчитывает 56 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой метеостанции города на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Москве ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха в регионе будет колебаться около нуля градусов.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и Московской области до вечера вторника действует "желтый" уровень опасности.