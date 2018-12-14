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Москва

Ночь на понедельник в Москве станет самой холодной с начала зимы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в ночь на воскресенье в Москве может опуститься до минус 14, в ночь на понедельник - до минус 18 градусов, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По прогнозу ведомства, ночь на понедельник, 17 декабря, может стать самой холодной с начала нынешней зимы в Москве. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 1 декабря (минус 15,1 градуса).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что 15 декабря в столичный регион вернется настоящая зима, и температура будет близка к норме.

Похолодание связано с антициклоном, приближающимся к Москве с северо-запада.

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