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Москва

Редкий лишайник-индикатор хорошей экологии обнаружен во второй раз в Подмосковье

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экологи Природоохранного фонда "Верховье", ведущие мониторинг редких видов, обнаружили в Дмитровском районе редкий лишайник, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

"Лишайник вида бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana) найден в ветвях ели в старовозрастном смешанном лесу. Бриория Надворника занесена в Красную книгу Московской области в 2018 году с 3-й категорией редкости (редкий вид). В Московской области это растение тяготеет к влажным черноольшаникам и ельникам, заболоченным березовым лесам, где растет на черной ольхе и ели. Этот вид предпочитает старовозрастные леса, чувствителен к загрязнению воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точка в Дмитровском районе - лишь второе известное в Подмосковье местообитание редкого лишайника. Впервые он был обнаружен и определен в национальном парке "Государственный комплекс "Завидово" в 2007 году.

В Минэкологии отметили, что обнаружение бриории Надворника свидетельствует о хорошей экологической ситуации в этой части Дмитровского района, поскольку растение очень чувствительно к атмосферному загрязнению.

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