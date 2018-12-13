Московские власти определили сроки начала строительства Юго-Восточной хорды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полноценное строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве планируется начать в 2020 году, заявил первый замглавы департамента строительства столицы Петр Аксенов.

"Мы рассчитываем, что два сложных участка от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанки до улицы Полбина начнут строиться в следующем году. Сейчас идёт проектирование, разработка проектно-сметной и градостроительной документации. В полном объеме строительство Юго-Восточной хорды начнется в 2020 году", - сказал Аксенов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что градостроительные решения по ЮВХ могут быть утверждены уже в первом квартале 2019 года.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что на строительство Юго-Восточной хорды будет выделено более 110 млрд рублей.

"В Адресной инвестиционной программе города на все виды работ по Юго-Восточной хорде сегодня заложено более 110 млрд рублей. Это максимальная сумма для реализации проекта, которая может быть снижена в ходе проведения конкурсов и торговых процедур на отдельные участки", - отмечал А.Бочкарев.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что ЮВХ планируется построить в три этапа.

Завершить проект предполагается до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. ЮВХ пройдет через 10 районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.