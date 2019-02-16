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Москва

Хордовую дорогу от Ярославского до Дмитровского шоссе построят в ближайшие три года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Участок северо-восточной хорды, соединяющей Дмитровское и Ярославское шоссе, планируется построить в течение ближайших трех лет, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Участок северо-восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе является очень важным и одновременно очень сложным для строительства. В настоящее время мы ведем работу по освобождению участков под будущую магистраль", - сказал он в субботу журналистам.

Заммэра отметил, что этот участок хорды планируется построить в течение ближайших трех лет. "Уже определен подрядчик, который будет вести работы на этой магистрали, им стала компания "Мостотрест", которая построила уже не одну дорогу в городе", - сказал глава стройкомплекса.

Он напомнил, что общая протяженность северо-восточной хорды составит 35 км, она пройдет от дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.

Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе, снизив нагрузку на центральную часть города, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Теги: Москва, Дмитровское шоссе, Ярославское шоссе, МКАД

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