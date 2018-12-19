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В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"

Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыезде

В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в краже буквы "М" с крыши вестибюля станции метро "Улица 1905 года", сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Оперативники столичной подземки задержали двоих мужчин, отломавших букву "М" с крыши вестибюля станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии московского метро. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о вандализме", - сказала Мышляев.

По его словам, около 03:30 двое 20-летних мужчин по пожарной лестнице залезли на крышу вестибюля станции "Улица 1905 года", отломили от опоры символ Московского метрополитена в виде буквы "М" со светодиодным кабелем, при этом повредив ее опору и корпус, "являющихся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры Московского метрополитена".

"Пропажу заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Благодаря видеосистеме "Безопасный город" удалось установить и задержать злоумышленников", - сказал он.

Он отметил, что при повреждении светового кабеля или повреждении корпуса восстановление функционала буквы "М" невозможно. Ущерб, причиненный метроополитену, оценивается примерно в 45 тысяч рублей.

На мужчин завели дело о вандализме, с них взяли подписку о невыезде. Максимальное наказание, которое им грозит - три года лишения свободы.

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