Московский метрополитен распродаст старые указатели на сувениры

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Московском метро с 25 декабря можно будет купить в качестве сувенира старые указатели.

"По пожеланиям пассажиров старым лайтбоксам дадут "вторую жизнь". Со вторника, 25 декабря, все желающие смогут приобрести указатели в сувенирном магазине на станции "Маяковская" или в информационном центре на станции "Тушинская", либо забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт Московского метрополитена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена в понедельник.

По словам собеседника агентства, на сайте метрополитена представлены два типа указателей: световые и несветовые.

"Среди них указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Нет прохода", "Полиция", "Переход прекращается в 1 час ночи" и другие", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в столичной подземке, стоимость световых конструкций составит от 6 250 рублей до 10 000 рублей, а несветовых - от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей.

"При определении стоимости каждого указателя учитывалось состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также принималась в расчет мировая практика", - отметили в пресс-службе.

"Мы провели опрос в наших социальных сетях, спросили у пользователей, хотели бы они подарить старым указателям "вторую жизнь". В опросе приняли участие более 1,6 тыс. человек, из них 84% поддержали нашу идею. Со вторника мы открываем продажу лайтбоксов, в первой партии - более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции. Если мы поймем, что указатели пользуются высоким спросом, то мы выставим на продажу дополнительные партии. Также хочу отметить, что продажа навигационных элементов метро уже успешно реализована в Лондонском музее транспорта", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.