Тарифы на воду и отопление в Москве с нового года повысятся на 1,7%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления для москвичей с 1 января повысится на 1,7%, следующее повышение тарифов произойдет 1 июля.

Соответствующие приказы утверждены департаментом экономической политики и развития столицы.

Традиционно, корректировка тарифов происходила с 1 июля. Однако в связи с повышением НДС с 18 до 20% с нового года, тарифы в следующем году повысятся дважды: с 1 января и 1 июля. Дальнейшее повышение, как ожидается, произойдет только с 1 июля 2020 года.

Так, с 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7% вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр), горячей воды (191,72 рубля за кубометр), а также отопления (2318,59 рубля за Гкал).

С 1 июля следующего года холодная вода подорожает еще на 4,6% (40,48 рубля за кубометр), водоотведения - на 3,9% (29,57 рубля), горячая вода - на 3,4% (198,19 рубля), отопление - на 3% (2389,72 рубля за Гкал).

Кроме того, приказами департамента экономической политики и развития утверждена корректировка тарифов на воду, водоотведение и отопление с 1 января и 1 июля для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.