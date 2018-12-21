Реконструкция московского кинотеатра "Художественный" начнется в 2019 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Работы по реконструкции кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве начнутся в 2019 году, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"В 2019 году собственник должен будет определиться с подрядчиком и приступить к реставрации", - подчеркнули в департаменте.

Согласно утвержденному проекту реконструкции, здание сохранит свою историческую функцию кинотеатра.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что срок исполнения обязательств инвестора реконструкции кинотеатра "Художественный" продлен до конца 2020 года.

"Художественный" - старейший кинотеатр России, его открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. В 1912-1913 годах кинотеатр перестроил Федор Шехтель.

В январе 2014 года кинотеатр был закрыт на реконструкцию и должен был заново открыться зимой 2016 года. Однако старый подрядчик отклонился от графика, и летом 2015 года договор с ним расторгли.

В декабре 2016 года кинотеатр был передан в аренду компании "Пионер". Сообщалось, что компания инвестирует в развитие кинотеатра чуть более 1 млрд рублей, а на реконструкцию уйдет не менее 18 месяцев.

Владелец АО "Пионер" Александр Мамут рассказывал, что после реконструкции "Художественого" там сохранятся три кинозала, в которых будет показываться российское и зарубежное кино, в том числе фильмы на языке оригинала.