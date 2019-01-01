Москва

Участок "синей" ветки московского метро закроют по 8 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Участок Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до станции "Щелковская" в новогодние каникулы закрывается для модернизации инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро.

"Плановые работы будут проходить круглосуточно. Для этого со 2 по 5 января включительно закрыт участок "Курская" - "Щелковская", а с 6 по 8 января включительно - участок "Партизанская" - "Щелковская", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что с 5:30 2 января закрываются станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская". Пассажиры смогут доехать до них на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" возобновят работу с открытия метрополитена 6 января.

Станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" вновь откроются для пассажиров в 5:30 9 января, пояснили в пресс-службе. "Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена", - заявил собеседник "Интерфакса".

В пресс-службе ЦОДД агентству уточнили, что в связи с временным закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро изменится схема движения автотранспорта в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора. Приоритет будет отдан общественному транспорту, который обеспечит перевозку пассажиров между неработающими станциями.

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