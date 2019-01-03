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Москва

Три станции фиолетовой линии московского метро будут закрыты 4-8 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты для пассажиров с 4 по 8 января.

"С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена. В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино"",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Московского метрополитена.

По словам собеседника агентства, от "Выхино" до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра, сказали в пресс-службе столичной подземки.

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Теги: Москва, Московский метрополитен
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