В Москве проверят данные о возможном проезде Верника на машине по пешеходной зоне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Актера Игоря Верника вызвали в полицию по факту проверки проезда его автомобиля по пешеходной зоне Камергерского переулка в центре Москвы.

"По факту движения автомашины по пешеходной зоне в Камергерском переулке, возбуждено административное расследование. Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции не уточнив личности хозяина машины.

В МВД отметили, что по результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности лица, управлявшего транспортным средством.

Ранее СМИ сообщили, что Range Rover Верника проехал по пешеходной зоне Камергерского переулка в столице.