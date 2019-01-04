Москва

В Москве проверят данные о возможном проезде Верника на машине по пешеходной зоне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Актера Игоря Верника вызвали в полицию по факту проверки проезда его автомобиля по пешеходной зоне Камергерского переулка в центре Москвы.

"По факту движения автомашины по пешеходной зоне в Камергерском переулке, возбуждено административное расследование. Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции не уточнив личности хозяина машины.

В МВД отметили, что по результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности лица, управлявшего транспортным средством.

Ранее СМИ сообщили, что Range Rover Верника проехал по пешеходной зоне Камергерского переулка в столице.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Игорь Верник
Москва
Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботыСиноптики предупредили москвичей о похолодании с субботы
Пик морозов придется на РождествоПодробнее
 Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%
В июле тарифы вырастут еще на 4,8%Подробнее
 По факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверку
Конструкция не выдержала веса скопившихся на ней людейПодробнее
 Собянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидентаСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидента
По его данным, в больницах находятся 12 человек после обрушения моста в парке, всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере до 500 тысяч рублейПодробнее
Собянин пообещал разобраться с причинами инцидента в Парке ГорькогоСобянин пообещал разобраться с причинами инцидента в Парке Горького
Ранее источник "Интерфакса" сообщил об обрушении конструкции деревянного моста в парке, есть пострадавшиеПодробнее
 "Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково""Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково"
В авиакомпании поясняют, что у сотрудников погранслужбы возникли вопросы к технологии посадки пассажировПодробнее
 Эвакуация автомобилей в Москве с Нового года подорожает на 200 рублейЭвакуация автомобилей в Москве с Нового года подорожает на 200 рублей
Стоимость эвакуации для неправильно припаркованных машин мощностью от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожает до 5,2 тысяч рублейПодробнее
 В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверкиВ Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки
В столичной мэрии напомнили, что в 2001 году запуск фейерверка в Петербурге привел к уничтожению одного из символов северной столицы - колесницы Славы на Арке главного штабаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеВ миреПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ миреХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии

Задержанный в РФ Уилан запросил поддержку всех стран, гражданином которых является

Речь идет о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии Подробнее

Что произошло за день: пятница, 4 января

Сверхтяжелая ракета "Енисей", многогражданство Пола Уилана, призыв признать новую церковь на Украине, атака хакеров в Германии и доставка еды машиной без водителя Подробнее

В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

В Москве проверят данные о возможном проезде Верника на машине по пешеходной зоне

Госдеп США не смог назвать точных сроков вывода американских военных из Сирии

ФотоФестиваль льда и снега в ХарбинеФестиваль льда и снега в Харбине

У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады

У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыРанее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и Великобритании Подробнее

ЦСКА победил "Витязь" в матче КХЛ

Это пятая подряд победа московского клуба в чемпионате Подробнее

В горах Крыма оказались заблокированными из-за схода снега около 150 машин

В Крыму восстановили подачу света после циклона

Опрос показал быструю потерю доверия общества президентом Латвии

Рубль усилил рост к доллару и евро вечером 4 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');