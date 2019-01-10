Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Волоколамском шоссе после аварии на канале имени Москвы, произошедшей в четверг утром, полностью восстановлено.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время транспорт по Тушинскому тоннелю, в который в течение дня вылились тонны воды и песка, движется в обычном режиме в обоих направлениях, а временные схемы движения прекратили свое действие.

Между тем в пресс-службе столичной ГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что съезд на улицу Свободы на Волоколамском шоссе по-прежнему ограничен.

Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.

Руководитель государственного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщал, что проседание грунта под Волоколамским шоссе произошло на площади 75 квадратных метров, выливалось порядка 40-50 литров воды в секунду.

Днем было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в обе стороны: от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра.

В пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" предположили, что возможной причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.