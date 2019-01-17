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Москва

На северо-востоке Москвы загорелись гаражи

Есть обновление от 17:10

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Гаражи горят на площади 300 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС в четверг.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6, где происходило загорание в одноэтажных металлических в ряду стоящих гаражах. Площадь пожара составила около 300 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

"В 16 часов 5 минут пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

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