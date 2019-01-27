Скончался глава московского департамента региональной безопасности

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников скончался в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Черников пришел на работу в московскую мэрию в декабре 2010 года, когда возглавил департамент СМИ и рекламы. В марте 2015 года был назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С 4 октября 2016 года Черников работал руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.