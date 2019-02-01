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Москва

Два памятника природы в Подмосковье лишились своего статуса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Московской области своим постановлением лишило 800-летний дуб в Ленинском районе статуса памятника природы областного значения.

Также лишился охранного статуса скандинавский гранитный валун в Рузском округе. Документ опубликован на сайте областного кабмина.

"Решение упразднить памятники было принято из-за потери их природоохранной ценности: остов дерева сгнил, а валуна фактически нет на месте", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Дуб был признан памятником в 1989 году. Скандинавский гранитный валун, принесенный на территорию нынешнего Рузского округа ледником тысячи лет назад, был взят под охрану в 1984 году.

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