Cбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - По техническим причинам в среду утром нет движения поездов на южном участке Калужской-Рижской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В настоящее время нет движения поездов между станциями "Новоясеневская" и "Тёплый стан" по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим пассажиров просят пользоваться для проезда в центр соседней Серпуховско-Тимирязевской линией, а также наземным транспортом.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что причиной сбоя на "рыжей" ветке метро стала неисправность подвижного состава, произошедшая около 07:30 среды.