На оранжевой ветке метро восстановлено движение поездов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Около часа понадобилось для восстановления движения на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, прерванного в среду утром.

"Движение поездов между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан" восстановлено и постепенно входит в график", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Он напомнил, что ранее между этими станциями не было движения по техническим причинам, а пассажирам рекомендовали пользоваться для проезда соседней Серпуховско-Тимирязевской линией, а также наземным транспортом.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что причиной сбоя на "оранжевой" ветке метро стала неисправность подвижного состава, произошедшая около 07:30 среды.