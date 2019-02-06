Московская мэрия назвала самые популярные маршруты в метро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия столицы проанализировала данные приложения "Метро Москвы" и выяснила, какие маршруты подземки пользуются наибольшей популярностью у горожан.

Так, самыми востребованными точками отправления стали конечные станции метро или близкие к конечным: "Выхино", "Щелковская", "Новокосино", "Юго-Западная", "Домодедовская", "Новогиреево" и "Медведково".

"А направляются пользователи обычно в центр города на кольцевые станции — "Курскую", "Киевскую", "Комсомольскую", — приводит портал мэра столицы слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Также пассажиры часто строят путь до станций, рядом с которыми находятся места для отдыха, развлечений и прогулок ("ВДНХ", "Арбатская", "Охотный Ряд"). Как правило, пользователи сервиса тратят на дорогу от 17 до 36 минут.

Столичные власти напоминают, что мобильное приложение "Метро Москвы" начало работать в 2017 году. Его скачали уже более 1,8 миллиона пассажиров. С помощью пуш-уведомлений пользователи сервиса могут узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Приложение позволяет строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек: сервис подсказывает дорогу до конкретной точки, вычисляет время в пути, количество остановок, а также стоимость поездки.